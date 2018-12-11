專家指華為事件或加劇美中貿易緊張局勢（視頻）

【KTSF 鄭麗娜報導】

加拿大當局應美國要求，扣查華為副董事長兼首席財務官孟晚舟事件，有專家表示，美國長期以來一直擔心華為與中國政府走得太近，當前這一事端反映了美中貿易戰的事實，前面是一場動蕩，現在的問題是，中方是否會能保持冷靜。

孟晚舟被拘捕後，中國不斷對加拿大施加壓力，曾在小布殊政府出任美國貿易顧問的Philip Levy說，這次逮捕是一個不尋常的步驟。

Levy說：”美國一直都關注華為與中國政府、中共走得太近，擔心華為若涉及美國的主要通信系統會有行動，危及美國國家安全，這是一個很不尋常的步驟，針對個人，並且是執行長，也是創始人的女兒，她在美國的要求下被捕。”

Levy認為，這一爭端反映了美中現在正處於貿易戰中的事實。

Levy說：”即時會問，中方是否會對此保持冷靜，他們顯然可以報復，例如逮捕美國高管，我認為他們不想事情鬧大，他們至今沒有這樣做。”

在雙方謀求解決有關北京技術和產業戰略的爭端時，此次逮捕可能加劇美中貿易緊張局勢，到目前為止，雙方都試圖將問題跟貿易戰區分開來，但前面看來有一場動蕩。

Levy說：”事件激怒中國人，也加劇了美國的擔心，讓國會採取行動打擊華為，使得情況雪上加霜。”

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