專家指華為事件或加劇美中貿易緊張局勢（視頻）

【KTSF 鄭麗娜報導】

加拿大當局應美國要求,扣查華為副董事長兼首席財務官孟晚舟事件,有專家表示,美國長期以來一直擔心華為與中國政府走得太近,當前這一事端反映了美中貿易戰的事實,前面是一場動蕩,現在的問題是,中方是否會能保持冷靜。

孟晚舟被拘捕後,中國不斷對加拿大施加壓力,曾在小布殊政府出任美國貿易顧問的Philip Levy說,這次逮捕是一個不尋常的步驟。

Levy說:”美國一直都關注華為與中國政府、中共走得太近,擔心華為若涉及美國的主要通信系統會有行動,危及美國國家安全,這是一個很不尋常的步驟,針對個人,並且是執行長,也是創始人的女兒,她在美國的要求下被捕。”

Levy認為,這一爭端反映了美中現在正處於貿易戰中的事實。

Levy說:”即時會問,中方是否會對此保持冷靜,他們顯然可以報復,例如逮捕美國高管,我認為他們不想事情鬧大,他們至今沒有這樣做。”

在雙方謀求解決有關北京技術和產業戰略的爭端時,此次逮捕可能加劇美中貿易緊張局勢,到目前為止,雙方都試圖將問題跟貿易戰區分開來,但前面看來有一場動蕩。

Levy說:”事件激怒中國人,也加劇了美國的擔心,讓國會採取行動打擊華為,使得情況雪上加霜。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。