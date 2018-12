【KTSF】

東灣Emeryville考慮一項大型商住混合發展計劃,其中包括興建一棟54層高的住宅摩天大廈。

來自加拿大溫哥華的Onni Group發展商,計劃在80號公路附近的Christie Avenue,興建一個名為Onni Christie的商住混合項目。

54層高的住宅大廈,有638個單位,如果建成,將會是東灣最高的建築物。

在住宅大廈旁邊會興建一棟16層高的商業大廈,有辦公室和零售店,又會有停車場和公園。

Emeryville規劃委員會本週四的會議將會討論這個發展計劃,時間是晚上6點半,會議在市府大樓舉行。

