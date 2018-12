李孟賢逝世將近一周年 紀念活動由華埠開始（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

本星期三,即是12月12日,就是前舊金山市長李孟賢逝世一周年,華人社區週一率先在舊金山華埠舉行紀念活動。

舊金山市長布里德、多名民選官員、部門首長,以及數百名市民,出席在華埠花園角舉行的紀念李孟賢活動,他們先為李孟賢默哀一分鐘。

李孟賢去年12月12日凌晨,因心臟病突然逝世,終年65歲,之前一天早上仍與李孟賢一起工作的州參議員威善高(Scott Wiener)指,難忘當時的情景。

威善高說:”他一如往常般快活,說笑話,拿我的身高,拿他的身高說笑,然後晚上,他就走了。”

市長布里德表示,李孟賢在任期間,無論她要求什麼,例如是增加巡警或房屋機會,李孟賢絕少拒絕,只要是對舊金山有益,他全部都會答應。

而生於移民家庭的李孟賢,生前亦鼓勵亞裔社區成立亞太裔聯盟,李孟賢會親自出席聯盟會議,聆聽社區的需要。

亞太裔議會共同主席溫靜婷(Sarah Wan)說:”在他的帶領下,為社區帶來超過1,500萬的經費,去填補一些失去的服務,還有一些新需要的項目,亞太裔聯盟亦是經市長的鼓勵及支持而成立,我們會繼續李市長的使命,繼續服務亞裔社區。”

中華總商會總董曾勤即場拿出Clipper路路通卡,感謝李孟賢爭取幫長者及青少年免費乘車。

曾勤說:”這是李孟賢市長任內對我們的關懷,大家都很懷念他。”

大會安排呂氏基金董事呂羅婉雯向李孟賢遺孀林進敏獻花,林進敏亦再一次婉拒接受訪問,出席的市民最後向李孟賢的畫像致三鞠躬致意。

李孟賢逝世後,社區用不同的方法紀念他,包括爭取以李孟賢命名,舊金山國際機場其中一座航廈。

不過機場委員會暫時未有決定,仍然在考慮命名,還是在機場劃出一個地方紀念李孟賢。

