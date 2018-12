加拿大前外交官在北京被中國當局扣留

【KTSF 嚴劍蓉報導】

一名加拿大前外交官員被中國當局扣留。

康明凱(Michael Kovrig)是加拿大前外官,曾派駐北京、香港及聯合國,現時在非政府組織國際危機組織出任東北亞高級顧問。

該組織表示,康明凱是在週一晚例行到訪北京期間,被中國當局扣留,組織稱正了解情況,要求盡快放人。

加拿大公共安全部部長Ralph Goodale證實,一名前外交官在北京被中國扣留,Goodale表示,對事件深切關注,並正與中方接觸。

華為副董長孟晚舟在加拿大被捕後,中方曾警告加拿大,如果不立即釋放孟晚舟,會面臨嚴重後果。

卑詩省一個貿易代表團日前取消訪問中國,有報導指因為有人擔心,中國會扣留加拿大公民進行報復。

康明凱會說中文,2017年加入國際危機組織,中方未就事件作出回應。

美國國務院發言人則對事件表達關注,敦促中國停止任何形式的任意拘留。

