加州的最低工資明年1月1號起會上升一元。

明年1月1號起,員工數目少於26人的小型公司或機構,員工的最低工資保持在11元的水平,與目前的最低時薪一樣。

至於員工數目達到26人或更多的公司與機構,最低時薪會增加到12元。

加州2016年通過法例,由明年開始逐年提高最低工資,到了2022年,大公司僱主支付的最低時薪將提高到15元,而小商業到了2023年,也需要支付15元最低工資。

而目前有部分城市自行制定的最低工資已經高過加州的標準,例如舊金山現時最低時薪是15元。

