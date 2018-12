警方指華裔物理學家張首晟於舊金山墮樓身亡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

備受全球科學界敬重的史丹福大學華裔物理學家張首晟月初突然離世的事件,最新消息是,張首晟是在舊金山墮樓身亡,警方列為死亡案件處理,死因仍在調查中。

根據警方消息,55歲的張首晟,本月一號下午6時多,在舊金山一街425號一棟高級住宅大廈一個單位,從陽台的窗門墮樓。

當時有人看到,馬上報警,警方表示張首晟當場死亡,警方透露該處是張首晟的寓所。

舊金山警方表示,列為死亡案件處理,原因未明,案件仍在調查中。

有消息來源對本台表示,張首晟的家人有察覺到,張首晟時不時有憂鬱的表現,可是沒有確診患上憂鬱症。

當問到張首晟最近有沒有遇特殊的壓力,消息來源不願置評。'

消息來源又表示,事發時,張首晟的子女在國外,得知消息回來之後,面對噩耗的打擊,又有許多事情要處理,所以沒有立刻發布消息。

家人將會為張首晟舉行私人喪禮,日後再舉辦公開的追思會。

