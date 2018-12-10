華為事件對美國經濟有何衝擊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美股上週經歷多次大幅震盪，再度讓投資人對於經濟前景感到擔憂，美中貿易大戰的後續影響如何？華為首席財務官孟晚舟被捕事件又會帶來甚麼衝擊？財經學者為大家解讀。

美股上週最後一個交易日，再度以爆跌作收，結束了華爾街狂亂震盪（wild week）的一週，光是上週，三大指數就下跌超過4.5%，財經學者認為，股市反應了美國的經濟前景。

退休財經教授陳溢茂說：”很多經濟學家在預測說，明年或甚至後年，整個美國經濟的成長會緩慢下來，同時以目前來講的話，以經濟來講，全球經濟目前都在下跌狀態中，所以目前的股市從經濟面來講，就是反應這一項，就是說全球經濟已經放緩，那美國經濟預期也會放緩。”

股市最擔心的就是不穩定因素，學者警告，當前國際間的不確定因素，還會持續影響股市而出現波動。

陳溢茂說：”包括很多預想不到的，所謂黑天鵝，譬如說，華為的首席財務官被逮捕這件事情，這都是預想不到的，同時國際間還有太多的事情，例如說英國的脫歐、義大利的經濟危機、石油危機，包括伊朗包括甚至俄國，很多很多的黑天鵝事件還在進行中，還在發生。”

近來市場對美中貿易戰的擔憂，也是導致股市急跌的原因，摩根大通首席分析師Marko Kolanovic將此以衝擊歸咎於假消息。

他在上週五發表的2019年前景筆記寫道，強勁的企業獲利成長，和消費者支出都顯示，美國經濟增長尚未結束，但對未來本益比的預估，以及投資機構的股權持有，卻來到5年新低。

儘管美國整體經濟情況良好，為何近期股市的表現卻有大的落差？Kolanovic指責是國內的政治團體、股市分析師以及外國的參與者，都放大了負面標題去挑撥離間，並腐蝕投資人對市場的信念，還有專門的一些網站散佈真假混淆的消息，以及扭曲的財經研究等，影響到股市的走向。

不過長期研究經濟議題的學者對此有不同看法。

陳溢茂說：”假消息當然對股市有影響，但是這影響頂多頂多只是一霎那之間，不會說影響整個禮拜，或是說更長的時間。”

對於孟晚舟被捕事件，學者認為將對美中關係不利。

陳溢茂說：”應該是會雪上加霜，那也是看不懂就是說，美國，不曉得是美國政府或是美國的司法部這個時候要做這個動作，這是想不通的，因為這個動作之下，一定是對中美雙方不只是在貿易上的談判，或者是外交關係，甚至國與國之間的關係，都有很大的影響。”

至於展望來年，學者表示經濟前景不容樂觀，最新的一個證據就是短期的利率變化。

陳溢茂說：”就是所謂的殖利率曲線倒轉的一個現象，換句話就是說，長期利率比短期利率還低，這個現象一發生的話，基本上就是代表未來9個月到18個月甚至兩年之間，整個經濟就會倒轉，就會從盛而衰一個徵兆。”

具體來說，本週5年期的債券利率，比兩年、3年期的債券利率還低，顯示投資人不看好短期經濟前景，為了避險而選擇較為穩定的長期債券。

但也有分析指出，其實美國債券利息並未出現”倒掛”，因為兩、3年期與5年期的債息都屬於中期而不是長期國債，而真正的債息倒掛是指短期債息高於長期債息，換言之，是市場搞錯了債息倒掛的定義。

不過從目前的美國殖利息曲線所顯示的中期債息差異並不大來看，明年的經濟增長會放緩。

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