華為事件對美國經濟有何衝擊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美股上週經歷多次大幅震盪,再度讓投資人對於經濟前景感到擔憂,美中貿易大戰的後續影響如何?華為首席財務官孟晚舟被捕事件又會帶來甚麼衝擊?財經學者為大家解讀。

美股上週最後一個交易日,再度以爆跌作收,結束了華爾街狂亂震盪(wild week)的一週,光是上週,三大指數就下跌超過4.5%,財經學者認為,股市反應了美國的經濟前景。

退休財經教授陳溢茂說:”很多經濟學家在預測說,明年或甚至後年,整個美國經濟的成長會緩慢下來,同時以目前來講的話,以經濟來講,全球經濟目前都在下跌狀態中,所以目前的股市從經濟面來講,就是反應這一項,就是說全球經濟已經放緩,那美國經濟預期也會放緩。”

股市最擔心的就是不穩定因素,學者警告,當前國際間的不確定因素,還會持續影響股市而出現波動。

陳溢茂說:”包括很多預想不到的,所謂黑天鵝,譬如說,華為的首席財務官被逮捕這件事情,這都是預想不到的,同時國際間還有太多的事情,例如說英國的脫歐、義大利的經濟危機、石油危機,包括伊朗包括甚至俄國,很多很多的黑天鵝事件還在進行中,還在發生。”

近來市場對美中貿易戰的擔憂,也是導致股市急跌的原因,摩根大通首席分析師Marko Kolanovic將此以衝擊歸咎於假消息。

他在上週五發表的2019年前景筆記寫道,強勁的企業獲利成長,和消費者支出都顯示,美國經濟增長尚未結束,但對未來本益比的預估,以及投資機構的股權持有,卻來到5年新低。

儘管美國整體經濟情況良好,為何近期股市的表現卻有大的落差?Kolanovic指責是國內的政治團體、股市分析師以及外國的參與者,都放大了負面標題去挑撥離間,並腐蝕投資人對市場的信念,還有專門的一些網站散佈真假混淆的消息,以及扭曲的財經研究等,影響到股市的走向。

不過長期研究經濟議題的學者對此有不同看法。

陳溢茂說:”假消息當然對股市有影響,但是這影響頂多頂多只是一霎那之間,不會說影響整個禮拜,或是說更長的時間。”

對於孟晚舟被捕事件,學者認為將對美中關係不利。

陳溢茂說:”應該是會雪上加霜,那也是看不懂就是說,美國,不曉得是美國政府或是美國的司法部這個時候要做這個動作,這是想不通的,因為這個動作之下,一定是對中美雙方不只是在貿易上的談判,或者是外交關係,甚至國與國之間的關係,都有很大的影響。”

至於展望來年,學者表示經濟前景不容樂觀,最新的一個證據就是短期的利率變化。

陳溢茂說:”就是所謂的殖利率曲線倒轉的一個現象,換句話就是說,長期利率比短期利率還低,這個現象一發生的話,基本上就是代表未來9個月到18個月甚至兩年之間,整個經濟就會倒轉,就會從盛而衰一個徵兆。”

具體來說,本週5年期的債券利率,比兩年、3年期的債券利率還低,顯示投資人不看好短期經濟前景,為了避險而選擇較為穩定的長期債券。

但也有分析指出,其實美國債券利息並未出現”倒掛”,因為兩、3年期與5年期的債息都屬於中期而不是長期國債,而真正的債息倒掛是指短期債息高於長期債息,換言之,是市場搞錯了債息倒掛的定義。

不過從目前的美國殖利息曲線所顯示的中期債息差異並不大來看,明年的經濟增長會放緩。

