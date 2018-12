【KTSF】

特朗普總統週六在白宮接受媒體訪問時確定,白宮幕僚長John Kelly將會在年底離任。

特朗普表示,Kelly將會在年底離任,總統聲稱將會在未來兩日內公佈替代人選。

Kelly去年7月起擔任白宮幕僚長,之前多次傳出會離職。

有報導引述消息指,Kelly與特朗普的關係已陷入僵局,雖然特朗普早前要求Kelly留任多兩年,但兩人近日開始不再交談。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載