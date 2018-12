【KTSF】

位於舊金山日落區的一間點心鋪,週日下午發生二級火警,事件中沒人受傷。

根據資料顯示,二級火警發生在週日下午2點13分,位於Irving街2034號一棟兩層的建築,建築物的地鋪是味國點心鋪,二樓是住宅。

消防當局表示,一樓的公共入口首先起火,並燒毀了走廊及點心鋪的部分地方。

大火在下午3時救熄,事件中沒有傷亡報告,但有3名住戶要安置到其他地方,初步相信大火沒有可疑,但起火原因仍有待調查。

