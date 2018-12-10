奧克蘭教師擬集體告病假 抗議合約談判陷僵局

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東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區和教師工會的合約談判陷入僵局，奧克蘭高中的教師計劃在週一集體告病假，並計劃遊行到市府，希望引起當局注意。

勞資雙方的合約談判自去年7月起已經開始，奧克蘭校區提出在5年內每年加薪1%，本地五號台引述一名教師表示，，該增幅只為她每年增加70元，教師則要求在3年內加薪12% 。

奧克蘭聯合校區發出聲明呼籲教師勿參與這次集體告病假行動，而參與行動的教師，可能會受到紀律處分，並會捐失工資。

告病假行動的組織者表示，這次行動並非由工會組織，而是奧克蘭高中教師自發，教師指工會提出的行動緩慢，而且老師已經在沒有合約下工作接近兩年。

組織者希望週一奧克蘭市長Libby Schaaf能和他們對話。

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