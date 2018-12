奧克蘭教師擬集體告病假 抗議合約談判陷僵局

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區和教師工會的合約談判陷入僵局,奧克蘭高中的教師計劃在週一集體告病假,並計劃遊行到市府,希望引起當局注意。

勞資雙方的合約談判自去年7月起已經開始,奧克蘭校區提出在5年內每年加薪1%,本地五號台引述一名教師表示,,該增幅只為她每年增加70元,教師則要求在3年內加薪12% 。

奧克蘭聯合校區發出聲明呼籲教師勿參與這次集體告病假行動,而參與行動的教師,可能會受到紀律處分,並會捐失工資。

告病假行動的組織者表示,這次行動並非由工會組織,而是奧克蘭高中教師自發,教師指工會提出的行動緩慢,而且老師已經在沒有合約下工作接近兩年。

組織者希望週一奧克蘭市長Libby Schaaf能和他們對話。

