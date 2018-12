Kaiser醫院4千員工週一起罷工 抗議人手短缺（視頻）

【KTSF】

加州多間Kaiser醫院4,000名心理健康醫生週一起將會開始一連5天的罷工,要求院方增加人手及資源。

代表醫院工人的工會指出,由於全職的心理健康醫護人員太少,約每一名醫生服務3,000名病人,因此每名病人最少要等超過一個月才能夠見到醫生,對醫生與病人都造成壓力。

週一起,全加州包括心理醫生、治療師、社工、精神科護士等4,000人,會在周內多間Kaiser醫院外罷工,包括舊金山及聖荷西的醫院。

Kaiser代表回應指,工會的要求病不在於改善病人的護理服務,除了加薪和福利外,工會要求改變院方的職員表現評估制度,這反而會減少醫護人員的數目。

而Kaiser自2015年起,一直有聘請治療師,並增加人手約三成,又投資了1.75億元去擴展及改善心理健康服務。

在罷工期間,Kaiser各間醫院仍然會繼續運作,會照顧需要緊急服務的病人,但如果是需要非緊急服務的人,預約將會延期。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。