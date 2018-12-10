Kaiser醫院4千員工週一起罷工 抗議人手短缺（視頻）

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加州多間Kaiser醫院4,000名心理健康醫生週一起將會開始一連5天的罷工，要求院方增加人手及資源。

代表醫院工人的工會指出，由於全職的心理健康醫護人員太少，約每一名醫生服務3,000名病人，因此每名病人最少要等超過一個月才能夠見到醫生，對醫生與病人都造成壓力。

週一起，全加州包括心理醫生、治療師、社工、精神科護士等4,000人，會在周內多間Kaiser醫院外罷工，包括舊金山及聖荷西的醫院。

Kaiser代表回應指，工會的要求病不在於改善病人的護理服務，除了加薪和福利外，工會要求改變院方的職員表現評估制度，這反而會減少醫護人員的數目。

而Kaiser自2015年起，一直有聘請治療師，並增加人手約三成，又投資了1.75億元去擴展及改善心理健康服務。

在罷工期間，Kaiser各間醫院仍然會繼續運作，會照顧需要緊急服務的病人，但如果是需要非緊急服務的人，預約將會延期。

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