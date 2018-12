Kaiser心理健康醫護人員展開一連5天罷工

【KTSF 陳令楠報導】

Kaiser醫療機構在全加州的約4千名心理健康醫護人員,週一開始一連5日的罷工。

幾十名Kaiser醫療中心的心理健康醫護人員,在工會的帶領下,在毛毛雨中示威,抗議人手短缺,導致醫療服務質量下降,要求Kaiser聘請更多醫療人員,並且在心理健康服務上投放更多資源。

南舊金山Kaiser醫療中心心理醫生Matt Hannan說:”這是一個非常嚴重的問題,患者可能要等4週,才能進行初次預約,覆診更可能需要6到8週,這種長時間的治療間隔,會對患者的心理健康產生破壞性的影響。”

數據顯示,心理健康醫護人員人手短缺,是一個全國性的問題,全國行為健康委員會去年公佈的報告指出,有七成七的縣區人手短缺,過半數州分的兒童與青少年心理治療師嚴重不足。

Kaiser發表聲明回應罷工行動,指醫院一直在招聘心理治療師,自2015年來增聘了三成人手,並已經投放1.75億元,擴建心理健康診所。

雖然這場罷工示威活動將會持續5日到本週五,但Kaiser醫療中心表示,醫院會開放照常營業,但是有部分預約的患者,服務可能會受影響,到時候醫院會派專員聯繫他們。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。