Kaiser心理健康醫護人員展開一連5天罷工

【KTSF 陳令楠報導】

Kaiser醫療機構在全加州的約4千名心理健康醫護人員，週一開始一連5日的罷工。

幾十名Kaiser醫療中心的心理健康醫護人員，在工會的帶領下，在毛毛雨中示威，抗議人手短缺，導致醫療服務質量下降，要求Kaiser聘請更多醫療人員，並且在心理健康服務上投放更多資源。

南舊金山Kaiser醫療中心心理醫生Matt Hannan說：”這是一個非常嚴重的問題，患者可能要等4週，才能進行初次預約，覆診更可能需要6到8週，這種長時間的治療間隔，會對患者的心理健康產生破壞性的影響。”

數據顯示，心理健康醫護人員人手短缺，是一個全國性的問題，全國行為健康委員會去年公佈的報告指出，有七成七的縣區人手短缺，過半數州分的兒童與青少年心理治療師嚴重不足。

Kaiser發表聲明回應罷工行動，指醫院一直在招聘心理治療師，自2015年來增聘了三成人手，並已經投放1.75億元，擴建心理健康診所。

雖然這場罷工示威活動將會持續5日到本週五，但Kaiser醫療中心表示，醫院會開放照常營業，但是有部分預約的患者，服務可能會受影響，到時候醫院會派專員聯繫他們。

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