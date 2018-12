孟晚舟報稱有高血壓 以健康理由申請保釋

【i-CABLE】

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的保釋聆訊會在週一繼續,孟晚舟指自己有高血壓,以健康理由申請保釋,中方批評加拿大沒有為孟晚舟提供必要治療,侵犯她的人權,又指中加之間有領事條約,但加拿大沒有第一時間通報拘捕了孟晚舟。

孟晚舟9日前在溫哥華被捕,中方指根據中國和加拿大之間的領事條約,加拿大應該在拘押孟晚舟後,第一時間通報中國駐加拿大使領館,但很遺憾地中方沒有得到應有的通報。

中方形容加拿大拘捕孟晚舟無理,亦侵犯了她的人權。中方指已向加拿大交涉超過一次,亦分別召見了加拿大及美國的駐華大使,表明中方嚴正立場,希望美加認真對待。

最新公開的加拿大法庭文件顯示,孟晚舟在上週五首日保釋聆訊證詞中提到自己患有嚴重高血壓,每天都要服藥,拘押期間曾往醫院接受治療,加上因為睡眠窒息症曾接受下顎手術,進食固體食物有困難,擔心健康問題,希望獲准保釋,強調會就引渡到美國的聆訊抗辯,不會潛逃。

孟晚舟亦在證詞中提到,自己與溫哥華至少有15年的社會聯繫,在當地擁有重要房地產,亦願意交出所有護照,如果獲准保釋,家人會申請逗留溫哥華。

孟晚舟強調自己是清白,又指當日向美國銀行解釋,華為與Skycom關係的簡報文本是由華為的法律部門負責,若果被引渡至美國受審,她會抗辯到底。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。