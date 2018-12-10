孟晚舟報稱有高血壓 以健康理由申請保釋

【i-CABLE】

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的保釋聆訊會在週一繼續，孟晚舟指自己有高血壓，以健康理由申請保釋，中方批評加拿大沒有為孟晚舟提供必要治療，侵犯她的人權，又指中加之間有領事條約，但加拿大沒有第一時間通報拘捕了孟晚舟。

孟晚舟9日前在溫哥華被捕，中方指根據中國和加拿大之間的領事條約，加拿大應該在拘押孟晚舟後，第一時間通報中國駐加拿大使領館，但很遺憾地中方沒有得到應有的通報。

中方形容加拿大拘捕孟晚舟無理，亦侵犯了她的人權。中方指已向加拿大交涉超過一次，亦分別召見了加拿大及美國的駐華大使，表明中方嚴正立場，希望美加認真對待。

最新公開的加拿大法庭文件顯示，孟晚舟在上週五首日保釋聆訊證詞中提到自己患有嚴重高血壓，每天都要服藥，拘押期間曾往醫院接受治療，加上因為睡眠窒息症曾接受下顎手術，進食固體食物有困難，擔心健康問題，希望獲准保釋，強調會就引渡到美國的聆訊抗辯，不會潛逃。

孟晚舟亦在證詞中提到，自己與溫哥華至少有15年的社會聯繫，在當地擁有重要房地產，亦願意交出所有護照，如果獲准保釋，家人會申請逗留溫哥華。

孟晚舟強調自己是清白，又指當日向美國銀行解釋，華為與Skycom關係的簡報文本是由華為的法律部門負責，若果被引渡至美國受審，她會抗辯到底。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。