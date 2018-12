孟晚舟加國出席保釋聆訊 美指控誤導銀行（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟,週五在溫哥華法庭出席申請保釋聆訊,檢察官在庭上透露,美國指控孟晚舟涉及華為透過非正式附屬公司Skycom與伊朗交易,觸犯詐騙罪,保釋聆訊已經結束,法庭未有決定,下週一繼續聆訊。

代表加拿大政府的檢察官在法庭上透露,美國指控孟晚舟涉及華為在2009至2014年間,透過非正式的附屬公司Skycom與伊朗交易,違反美國的制裁措施。

指控又稱,孟晚舟曾誤導銀行,聲稱Skycom與華為並沒關連,但美方認為兩者是同一間企業,在8月22日已發出通緝令,加拿大法庭在當局掌握孟的行蹤後,向孟發出拘捕令。

檢察官指,孟正面臨引渡到美國受審及最高30年的監禁,加上她有充足的條件及資源,一旦獲准保釋,極有機會潛逃回中國,因此要求法院拒絕孟保釋申請。

法官週五未有決定,週一繼續保釋聆訊。

消息指,今次是美國指派監察匯豐銀行賬目的機構Exiger查到可疑之處,上報聯邦政府而捅出本案。

白宮貿易顧問庫德洛週五重申,華為違反了美國對伊朗制裁,華為已收過警告,現在美方終於作出檢控,但相信事件不會影響美中貿易談判。

