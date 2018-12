香港北角校巴剷上行人路 4死11傷（視頻）

【i-CABLE】

香港北角週一發生奪命車禍,一輛無人駕駛的校巴沿長康街斜路衝前100米,越過兩個路口再剷上熙和街行人路,多名途人被撞傷倒地,造成4人死亡、11人受傷,當中3人危殆。

有其他車的攝錄機拍到校巴溜前的經過,校巴司機想制止但不成功,自己亦被捲入車底重傷危殆,警方初步懷疑他無拉手制或拉得不好。

意外後,多名傷者倒臥在行人路,大批救護員在場急救,傷者很多都是長者,同時間另一批消防員嘗試救被困車底的3個途人。

消防坍塌拯救專隊出動將車升起,大約用了20分鐘,先後救出兩男一女。傷者中主要是途人,有人頭部受傷流血,有人要用支架固定頭部,重傷的主要是骨折及大量出血,輕傷主要是手腳擦傷,在現場接受初步包紮。

傷者介乎22歲至89歲,一名80歲女途人當場證實死亡,她當時在熙和街街口。

事發在下午兩時,有行車記錄儀拍攝到事發前涉事的19座校巴停在北角衞理小學對出的長康街,司機下車,校巴溜前,司機想阻止但不成功,校巴一直向下衝,撞到兩輛的士,片中的士車身撞花了少許,司機沒受傷。

警方表示,62歲校巴司機早上7時開始工作,11時駕駛第二轉車,案發時泊好校巴下班,準備將車交給下一更同事,警方指首先到場的消防員發現校巴沒有拉手掣。

涉事校巴公司負責人表示,司機過往駕駛紀錄良好,警方事後將校巴最初停泊的位置用膠帶封閉。

見到校巴在兩個街口才停下,從高位可以清楚了解校巴最初停在長康街與堡壘街交界沿著長康街斜路滑行大約100米,穿過英皇道去到熙和街行人路、璇宮大廈外面才停下來。

警方指意外現場並非交通黑點,呼籲目擊者如果有資料,應該盡快聯絡警方。

大批警員事後在斜路量度校巴溜前的長度,現場斜路斜度有8度。

