【KTSF 吳宇斌報導】

科技公司Google在上週五公佈,在Mountain View North Bayshore的發展計劃,當中包含有20%可負擔房屋。

這個發展計劃佔地312萬平方英呎,除了辦公園區之外,32%的用地作為公共空間,例如公園等,高達40萬平方英呎為商業零售空間,會興建多達8,000個住房單位,當中有20%為可負擔房屋。

部分租賃公寓會提供給年收入44,000元的民眾,Google表示計劃會將公共空間設計成以人為先,並不是以車為先,市府將會在下年初討論該發展計劃。

