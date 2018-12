【KTSF】

灣區最近迎來降雨,很多有毒的蘑菇紛紛冒出地面,專家警告民眾,不要任意採食野生蘑菇,也要小心保護寵物。

東灣公園局提醒民眾,小心兩種在灣區常見的毒蘑菇,一種叫Death Cap,”致命蘑菇頭”,另一種叫Destroying Angel,”毀壞天使”。

專家提醒,如果不知道野生蘑菇是否有毒,就不要任意採摘。

專家表示,這些毒蘑菇隨時都會出現,主要長在活橡樹附近,但在Marin縣的松樹和其他類型的樹上也有發現。

專家指出,毒蘑菇在幼苗階段,蘑菇頭會擴張,有一層紗覆蓋住莖部,在底端有袋子。

毒蘑菇有時聞起來像蜂蜜,對狗很有吸引力。

無論人還是動物,誤食的話很危險,進行搶救的時間很關鍵。

專家說,如果在一個小時內就醫並吐出來,那麼沒問題 ,等的時間越長就越危險。

