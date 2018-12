【KTSF】

來自加州的一名華裔女子上週在夏威夷Kauai島北岸被大浪捲走,當局經過3天的搜救後仍未發現她的蹤影,決定結束搜救行動,相信她已凶多吉少。

被大浪捲走的華裔女子名叫Yayun Cheng,現年23歲,當地報章指她是今年Kauai島第7名遇溺死者。

事發於上週三中午Queen’s Bath地區,Cheng當時正企圖攀石,但大浪突然撲來,將她捲出大海,她最後被人見到時已失去知覺。

消防局、救生員、當地警方和海岸衛隊一連3天在附近水域搜索,但未發現她的蹤影,至週六決定停止搜救行動,當地有志願組織正協助Cheng的家人渡過難關。

事發路段地點偏僻,並沒有救生員駐守。

