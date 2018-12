英國首相文翠珊決定押後表決脫歐草案

【i-CABLE】

英國首相文翠珊決定押後原定星期二在國會表決脫歐草案。

文翠珊在國會下議院發表演說,指脫歐草案獲得廣泛支持,但英國必須聆聽北愛爾蘭的聲音,她們不希望有硬邊界。

現時歐盟為北愛問題提出的後備方案,建議英國一旦無協議脫歐時,會保留目前的邊界安排,引起廣泛的關注,因此決定押後表決。

她表示會到比利時布魯塞爾與歐盟再談判,確保不會因為協議中的”後備方案”無了期留在歐盟關稅區 ,但表示任何協議都會有後備方案,又指第二次脫歐公投將會為英國帶來混亂。

另外,歐洲法院早前裁定英國可以單方面撤銷脫歐決定。

歐洲法院的裁決指,即使一個成員國已根據《里斯本條約》五十條啟動脫歐程序,仍可以單方面撤回決定,毋須取得歐盟其餘成員國同意,留歐的條款亦維持不變,不過撤回脫歐的決定要經由民主過程決定,亦即是要由國會通過,成員國也須以書面通知歐盟。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。