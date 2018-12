【KTSF】

巴西東北部發生銀行劫案,警方與匪徒駁火,最少12人死亡,包括兩名被劫持做人質的小童。

當地傳媒報道,武裝匪徒當地週五凌晨,企圖在米拉格里斯市中心一條街炸開兩間銀行的自動櫃員機,匪徒架設路障,並挾持多名人質,他們之後與到場的警員爆發槍戰,導致多人死亡。

市長表示,6名人質被匪徒處決,其中5人來自同一家庭,包括一名10歲和13歲兒童,警方拘捕兩名疑犯,搜獲3輛車、多枝槍和爆炸品,多人仍然在逃。

