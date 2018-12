【KTSF】

灣區捷運(BART)週一接近中午時段報稱,由於發生重大緊急醫療事故,一度暫停東灣Castro Valley至West Dublin/Pleasanton站的列車服務。

捷運是於早上11時30分左右發出緊急通告,而據本地KPIX電視台從直升機拍攝到的畫面顯示,列車軌道上疑似有一具屍體被黃布覆蓋。

捷運稍後證實,有列車在該路段撞上路人,不過事發路段就在580公路旁,路人理應無法通達。

捷運當局一度全線暫停Castro Valley至West Dublin/Pleasanton站的雙方向列車服務,至下午1時左右恢復有限度服務。

捷運目前正安排穿梭巴士,接載受影響的乘客繞過出事的路段。

