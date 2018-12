【KTSF】

灣區捷運(BART)為招聘更多警員,同意為捷運警員在未來4年加薪16%。

捷運董事會週四表決一致通過,在未來4年加薪共16%,首次加薪幅度的6%,新進警員的入職年薪將會升至59,800元,然後在未來兩年加2.5%,之後兩年再加2.75%。

另外,當局去年對警校畢業生或資深警員推出1萬元招聘獎金,當局決定將這項獎金延伸至下年。

捷運警察首長表示,目前合資格申請做警員的人越來越少,又要跟灣區其他地方警局,爭奪最佳人手,因此認為今次加薪協議,有利吸引更多人加入捷運警隊。

截至10月底,捷運今年一共聘請了24名新警員,多過上年8人。

