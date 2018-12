Amazon同意和解訴訟 不再在加州出售鵝肝

【KTSF】

網購龍頭Amazon日前同意和解,將不再在加州出售鵝肝,聖誕節即將來臨,消費者在社交網站上批評Amazon送貨不準時,又有包裹失蹤的問題,Amazon則表示,部份貨運受之前北加州Camp山火影響延遲。

加州於2004年立法,禁止銷售鵝肝,上個月,來自3個不同縣的地檢處,分別控告Amazon,指Amazon知法犯法出售鵝肝。

Amazon宣布會守法,不再出售鵝肝,並願意和解訴訟,支付96,000元的罰款。

而目前在加州,並無法確實執行這項禁令,因為鵝肝生產方及餐廳等,對該禁令提出法律挑戰。

此外,購物旺季剛剛開始,有市民在社交網站上投訴Amazon送貨緩慢,甚至有貨物會不見了。

Amazon指,這些問題可能沿於上月發生的Camp山火,影響到位於Sacramento運貨中心的運作。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載