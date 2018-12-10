Amazon同意和解訴訟 不再在加州出售鵝肝

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網購龍頭Amazon日前同意和解，將不再在加州出售鵝肝，聖誕節即將來臨，消費者在社交網站上批評Amazon送貨不準時，又有包裹失蹤的問題，Amazon則表示，部份貨運受之前北加州Camp山火影響延遲。

加州於2004年立法，禁止銷售鵝肝，上個月，來自3個不同縣的地檢處，分別控告Amazon，指Amazon知法犯法出售鵝肝。

Amazon宣布會守法，不再出售鵝肝，並願意和解訴訟，支付96,000元的罰款。

而目前在加州，並無法確實執行這項禁令，因為鵝肝生產方及餐廳等，對該禁令提出法律挑戰。

此外，購物旺季剛剛開始，有市民在社交網站上投訴Amazon送貨緩慢，甚至有貨物會不見了。

Amazon指，這些問題可能沿於上月發生的Camp山火，影響到位於Sacramento運貨中心的運作。

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