特朗普提名國務院發言人諾爾特出任聯合國大使

特朗普總統週五提名國務院發言人諾爾特(Heather Nauert),出任美國駐聯合國大使,接替離職的黑利。

原本是沒有從政經驗的政治素人諾爾特,18個月前才加入政府出任國務院發言人,年初獲委任署任國務次卿主管公共外交事務,現在更上一層樓,出任美國駐聯合國大使,接替年底離任的黑利。

48歲的諾爾特加入政府前,曾在美國廣播公司及霍士新聞任職記者及主播,後來得特朗普賞識,邀請加入政府,有報道指諾爾特與特朗普的女兒伊萬卡,及女婿庫什納關係良好,國務卿蓬佩奧亦很欣賞她。

報道指特朗普曾考慮過其他人選,包括美國駐德國大使格瑞尼爾,及美國駐加拿大大使克拉夫特,但最後認為諾爾特最適合。

任命仍需要獲得參議院通過,預計無甚外交經驗的諾爾特將會受到民主黨參議員質疑,即使任命獲通過,諾爾特的挑戰可能才剛剛開始。

特朗普對北韓以及伊朗的外交政策,部份仍要視乎聯合國是否維持相關的制裁或牽制措施,令美國有足夠籌碼繼續佔上風,是否能在聯合國保住這些優勢,對只得短短一年多從政經驗的諾爾特而言,將會是很大考驗。

