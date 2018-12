北加山火被遺下寵物等待和主人團聚（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

北加州Butte縣的致命山火發生至今已經快一個月,當地居民急忙逃生時,一些寵物卻被留下,當中有許多受傷寵物送到舊金山的SPCA防止虐待動物協會的醫院療養,等待和主人團聚。

這隻朝氣蓬勃的大狗,看到陌生人特別興奮,猛搖尾巴,仔細一看,後腳部位禿了一大塊,被火燒傷的傷口被覆蓋,牠是Butte縣山火中和主人離散,被送來療養的寵物之一,共有10隻狗和28隻貓送到這裡。

舊金山SPCA庇護醫學獸醫Elizabeth Roberts說:”Billy受的傷非常普遍,你可以看到牠的鬍鬚和牠的耳朵尖端被燒傷,牠的後腳也被燒傷,還在包紮療養中,你可以看到牠的前腳正逐漸復原。”

Roberts續道:”Madison是來自Butte縣的狗隻之一,剛來的時候腳受傷,恢復得蠻快,但是你可以聽到牠還不斷咳嗽,我們認為這可能和呼吸過多煙霧有關,或是在這裡感染到咳嗽。”

舊金山SPCA在過去的一些風災和火災中,曾經照顧過許多流失的寵物,去年的北灣山火,也曾支援當地的寵物中心,正因為舊金山SPCA有照顧受傷寵物的資源和空間,今年災難發生,在加州獸醫醫療協會(California Veteranian Medical Association)的要求下,接受了治療受傷寵物的任務。

Roberts說:”動物和人一樣,一些會比較堅強,我們見到一些恢復得很快,一些還是會感到害怕,在這種情況下,我們會著重幫他們找寄養家庭,提供牠們行為和醫療上的照顧,讓牠們感到舒服。”

送來這裡的寵物還有3隻狗和19隻貓,還沒有和牠們的主人團聚,SPCA希望民眾可以到他們的Facebook網頁看這些寵物,而希望幫助SPCA的民眾,也可以考慮捐款給SPCA動物災難基金,詳情可參考網站sfspca.org。

