北加山火被遺下寵物等待和主人團聚（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

北加州Butte縣的致命山火發生至今已經快一個月，當地居民急忙逃生時，一些寵物卻被留下，當中有許多受傷寵物送到舊金山的SPCA防止虐待動物協會的醫院療養，等待和主人團聚。

這隻朝氣蓬勃的大狗，看到陌生人特別興奮，猛搖尾巴，仔細一看，後腳部位禿了一大塊，被火燒傷的傷口被覆蓋，牠是Butte縣山火中和主人離散，被送來療養的寵物之一，共有10隻狗和28隻貓送到這裡。

舊金山SPCA庇護醫學獸醫Elizabeth Roberts說：”Billy受的傷非常普遍，你可以看到牠的鬍鬚和牠的耳朵尖端被燒傷，牠的後腳也被燒傷，還在包紮療養中，你可以看到牠的前腳正逐漸復原。”

Roberts續道：”Madison是來自Butte縣的狗隻之一，剛來的時候腳受傷，恢復得蠻快，但是你可以聽到牠還不斷咳嗽，我們認為這可能和呼吸過多煙霧有關，或是在這裡感染到咳嗽。”

舊金山SPCA在過去的一些風災和火災中，曾經照顧過許多流失的寵物，去年的北灣山火，也曾支援當地的寵物中心，正因為舊金山SPCA有照顧受傷寵物的資源和空間，今年災難發生，在加州獸醫醫療協會（California Veteranian Medical Association）的要求下，接受了治療受傷寵物的任務。

Roberts說：”動物和人一樣，一些會比較堅強，我們見到一些恢復得很快，一些還是會感到害怕，在這種情況下，我們會著重幫他們找寄養家庭，提供牠們行為和醫療上的照顧，讓牠們感到舒服。”

送來這裡的寵物還有3隻狗和19隻貓，還沒有和牠們的主人團聚，SPCA希望民眾可以到他們的Facebook網頁看這些寵物，而希望幫助SPCA的民眾，也可以考慮捐款給SPCA動物災難基金，詳情可參考網站sfspca.org。

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