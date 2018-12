【KTSF】

一股冬季風暴從週三起吹襲南加州,帶來暴風雨和大雪,洛杉磯市中心週四降雨1.9吋,打破原有在1997年創下的1.01吋的降雨紀錄。

風暴也導致南加州廣泛地區水浸,不少社區要疏散。

另外,風暴也為海拔6,500呎以上地區帶來降雪。

在Kern縣的Grapevine地區,鄰近Tejon Pass一段5號公路,就因為大雪,從週四早上10時前全面封閉,導致大塞車,北行線在下午3時後重開。

