學生組織促聖荷西州大向無家可歸學生施援（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西州立大學的無家可歸學生組織週四舉行集會，要求校方立即採取行動幫助他們。

聖荷西州立大學的無家可歸學生支援組織SHA表示，過去一年校內有13.2%學生，即是大約4,300人一度無家可歸。

他們認為南灣矽谷作為全國最富有的地區之，竟然仍有學生無家可歸，不能接受，幾十名學生、教授和職員於是集會示威。

學生Juan Marrufo表示，在他入讀大學第一年時，爸爸失業，令他一家人無家可歸，一度寄宿在不同親戚的家，產生不少磨擦，生活上困難亦都影響他的學業，雖然有領取學校的財政援助，但是並不足夠。

Marrufo：”親戚會問：你們為何在此？為何不住其他地方？生活很困難，我有時要捱餓和沒有書本，因為不夠錢，這些我都捱過。”

學生Dahlia Angel家人都在前幾年因付不起屋租而無家可歸，她為了繼續上學，一度寄宿在汽車裡，每晚要擔心找不到停泊地方過夜。

Angel說：”我每週工作30小時，又全職讀書，支付生活費用都有困難，當時雖有學生貸款，不過交學費後便沒錢買書本。”

該組織要求校方預留至少12個睡房給無家可歸學生，開放一個停車場，讓寄宿汽車內的學生有地方過夜，以及讓所有新生和轉校生知道如何尋求住屋協助。

他們走上校長辦公室遞信反映，校長當時不在，不過副校長Patrick Day就有到場回應。

他表示，過去一直為有需要的學生提供住屋和糧食援助，對於該組織提出的要求，他就表示要考慮更長遠計劃。

Day說：”他們的建議很有意思，我不認為問題在於達到其要求，而是如何與學生坐下談，一起尋求當前行得通的方案，以及長遠方案。”

但是該組織表示，未見校方有實質行動。

Marrufo說：”校長表示她已批准泊車位方案，但至今無發生過（去年的事情？）對，感覺像被打臉。”

SHA成員Mayra Bernabe說：”我們去過很多會議，現在要求立即行動，這不是很過份，並非無可能，可以立即就解決。”

他們晚上又會在校內露宿集會，希望更多人關注學生無家可歸問題。

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