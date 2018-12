學生組織促聖荷西州大向無家可歸學生施援（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西州立大學的無家可歸學生組織週四舉行集會,要求校方立即採取行動幫助他們。

聖荷西州立大學的無家可歸學生支援組織SHA表示,過去一年校內有13.2%學生,即是大約4,300人一度無家可歸。

他們認為南灣矽谷作為全國最富有的地區之,竟然仍有學生無家可歸,不能接受,幾十名學生、教授和職員於是集會示威。

學生Juan Marrufo表示,在他入讀大學第一年時,爸爸失業,令他一家人無家可歸,一度寄宿在不同親戚的家,產生不少磨擦,生活上困難亦都影響他的學業,雖然有領取學校的財政援助,但是並不足夠。

Marrufo:”親戚會問:你們為何在此?為何不住其他地方?生活很困難,我有時要捱餓和沒有書本,因為不夠錢,這些我都捱過。”

學生Dahlia Angel家人都在前幾年因付不起屋租而無家可歸,她為了繼續上學,一度寄宿在汽車裡,每晚要擔心找不到停泊地方過夜。

Angel說:”我每週工作30小時,又全職讀書,支付生活費用都有困難,當時雖有學生貸款,不過交學費後便沒錢買書本。”

該組織要求校方預留至少12個睡房給無家可歸學生,開放一個停車場,讓寄宿汽車內的學生有地方過夜,以及讓所有新生和轉校生知道如何尋求住屋協助。

他們走上校長辦公室遞信反映,校長當時不在,不過副校長Patrick Day就有到場回應。

他表示,過去一直為有需要的學生提供住屋和糧食援助,對於該組織提出的要求,他就表示要考慮更長遠計劃。

Day說:”他們的建議很有意思,我不認為問題在於達到其要求,而是如何與學生坐下談,一起尋求當前行得通的方案,以及長遠方案。”

但是該組織表示,未見校方有實質行動。

Marrufo說:”校長表示她已批准泊車位方案,但至今無發生過(去年的事情?)對,感覺像被打臉。”

SHA成員Mayra Bernabe說:”我們去過很多會議,現在要求立即行動,這不是很過份,並非無可能,可以立即就解決。”

他們晚上又會在校內露宿集會,希望更多人關注學生無家可歸問題。

