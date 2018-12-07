舊金山再有華裔晉升警隊指揮官級別（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警察局上月公布管理層晉升名單，3人之中，一人是華裔，他的職責包括管理包括Taraval及列治文區等5個警局。

舊金山警察局指揮官鄺友信（Daryl Fong）說：”這陣子，遇到很多人說你懂講中文，很厲害，我們都很開心，有什麼事可以講你聽，讓你知道，或者你可以幫我們。”

在舊金山土生土長的鄺友信，24年前從擔任警員開始，就是本著這種喜歡與社區溝通的心，一步一步晉升至今日做指揮官。

鄺友信負責管理市內5個分區警局，包括Taraval、列治文區、灣景區、Ingleside及Park警區，他的職責是為各警察分局提供所需的資源，想辦法加強警民之間的交流，他最看重的是市民的意見。

鄺友信說：”我的職責是幫助所有社區，尤其是我們的亞裔社區，確保市民能夠得到資源，警方關注他們的擔憂，我們一起合作，及時解決這些問題。”

鄺友信曾經在華埠擔任巡警13年，與華埠有很深的情意結，每年的大時大節，他都會帶家人去華埠回饋社區。

他表示，他的職責是服務所有社區，不能夠偏私，但一提到關於華人社區的議題，他總是第一時間明白。

鄺友信透露，舊金山警局現時有350名認證的雙語警員，懂講的語言多達30多種，他會與分局合作，盡量調派更多雙語警員到有需求的社區。

鄺友信說：”很多人告訴我，他們很自豪有一個亞裔的指揮官，而我很認真對待這份責任，我很想為社區做好這份工作，與社區多聯繫，多交流，盡力服務多元的社區，尤其是亞裔社區。”

除了鄺友信外，警局管理層中還有另一名華裔，是管理機場事務的指揮官余國良。

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