舊金山再有華裔晉升警隊指揮官級別（視頻）

舊金山警察局上月公布管理層晉升名單,3人之中,一人是華裔,他的職責包括管理包括Taraval及列治文區等5個警局。

舊金山警察局指揮官鄺友信(Daryl Fong)說:”這陣子,遇到很多人說你懂講中文,很厲害,我們都很開心,有什麼事可以講你聽,讓你知道,或者你可以幫我們。”

在舊金山土生土長的鄺友信,24年前從擔任警員開始,就是本著這種喜歡與社區溝通的心,一步一步晉升至今日做指揮官。

鄺友信負責管理市內5個分區警局,包括Taraval、列治文區、灣景區、Ingleside及Park警區,他的職責是為各警察分局提供所需的資源,想辦法加強警民之間的交流,他最看重的是市民的意見。

鄺友信說:”我的職責是幫助所有社區,尤其是我們的亞裔社區,確保市民能夠得到資源,警方關注他們的擔憂,我們一起合作,及時解決這些問題。”

鄺友信曾經在華埠擔任巡警13年,與華埠有很深的情意結,每年的大時大節,他都會帶家人去華埠回饋社區。

他表示,他的職責是服務所有社區,不能夠偏私,但一提到關於華人社區的議題,他總是第一時間明白。

鄺友信透露,舊金山警局現時有350名認證的雙語警員,懂講的語言多達30多種,他會與分局合作,盡量調派更多雙語警員到有需求的社區。

鄺友信說:”很多人告訴我,他們很自豪有一個亞裔的指揮官,而我很認真對待這份責任,我很想為社區做好這份工作,與社區多聯繫,多交流,盡力服務多元的社區,尤其是亞裔社區。”

除了鄺友信外,警局管理層中還有另一名華裔,是管理機場事務的指揮官余國良。

