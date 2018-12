舊金山再現祈福黨騙案 女事主損失大筆錢財（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山又出現祈福黨騙案,案發地點分別是訪谷區和列治文區,兩名華裔女事主都是說廣東話,其中一名女事主損失大筆錢財。

警方表示, 上月29號,即上星期四早上在訪谷區Schwerin街,女事主看見一名女騙徒站在街上大聲談論自己的難題。

她的同黨上前建議不如祈福消災,兩名騙徒說服女事主同行,第三名騙徒就出現,聲稱事主若不祈福,兒子就會遭遇不測。

騙徒吩咐事主回家取所有現金用來祈福,事主照做,結果回家後發現放在袋裡面的錢不見了。

另一宗騙案在上星期六12月1號下午發生,地點是列治文區6大街夾Clement街,手法與其他祈福黨騙案相似。

兩名騙徒與女事主談論用草藥治病,第三名騙徒出現,預言女事主的家人大禍臨頭,要求事主回家拿錢財以供祈福,匪徒最終偷龍轉鳳,偷走事主的錢財。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。