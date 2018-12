數據外洩越益普遍 專家教你三招應對

【KTSF 馮政浩報導】

大規模數據外洩越來越普遍,最近一次是世界最大連鎖酒店之一的Marriott萬豪酒店,據講有5億個客人資料外洩,黑客大量入侵陸續有來,有專家就拋出三招應付。

5億個客人資料外洩,姓名、電話號碼甚至護照號碼都被偷去,Marriott萬豪酒店只是最近被入侵的受害者之一,大規模資料外洩的新聞,對民眾已經沒有以前那麼震撼。

CompareCards網站發言人Matt Schulz說:”不少消費者對消息已是聽而不聞,多不勝數到令人麻木。”

私人資料外洩響起警鐘,專家說,消費者可以用3個措施保護自己。

首先核對網上的財務報表,留意信用卡和銀行戶口有無身分盜竊的跡象。

第二步檢查信貸評分,專家說這是唯一方法察覺到你的身分已經被盜用。

Schulz說:”如果你有時間每日十次查閱Facebook和Instagram等社交媒體,你就應該有充裕時間檢查身分是否被盜竊。”

第三個措施是凍結信貸。

Schulz說:”這是保護身分盜竊的核心選擇,這個方法是阻止任何人,包括你自己用你的名字做貸款。”

也要記著經常更換密碼,不要所有帳戶都用同一密碼,不要讓壞人更易犯案*

