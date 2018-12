H-1B簽證抽籤將作更改 有利高學歷申請人（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

本週特朗普政府公佈將對H-1B在美工作簽證抽籤規則作出更改,增加高學歷申請人獲得簽證的機會。

移民局每年發出65,000個H-1B簽證名額,另外有2萬個名額提供予持有碩士或以上學歷人士。

由於申請H-1B簽證的人太多,每年都要進行抽籤,現行的政策是,如果2萬個較高學歷名額額滿,抽不中的申請人將進入65,000個名額中進行抽籤。

而新政策則相反,會先將所有申請人放入65,000個名額中抽籤,而沒抽中的碩士以上學歷申請人,則進入那兩萬個名額中再抽籤。

移民局表示,新政策會令中簽的學歷較高申請人人數增加16%。

局方同時計劃建立網上申請系統,只有被抽中的申請人,才需要遞交完整的申請材料,政府預計這樣會令申請人與僱主節省超過7,500萬元,當局正就新計劃進行公眾諮詢。

