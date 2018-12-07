奧克蘭警方搗破大麻店搶劫集團 5人被捕

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東灣奧克蘭（屋崙）警方週四持搜查令，在奧克蘭、Hayward和Stockton三地打擊一個搶劫大麻種植場和大麻店的犯罪團伙，並拘捕5人。

警察隊長表示，監控系統的攝像機，為他們的調查提供極大幫助。

在本週三晚，位於Hayward的一個大麻種植場被人搶劫，一名員工被人襲擊，並被反鎖在保險庫中，該名員工拒絕接受治療。

該搶劫團伙一共有7人，被奧克蘭警方Ceasefire特別小隊利用監控系統監視著。

其中5人在過去一個月裡，因為涉嫌在灣區入室盜竊和搶劫大麻俱樂部和大麻店，一直被警方監視。

根據本地五號台的報導指，本次調查行動，警方查獲100磅大麻贓物，以及一些大殺傷力武器，涉及的範圍除了Alameda和San Joaquin縣，還涉及到舊金山和San Mateo縣的大麻店搶劫案。

案件已經交由Alameda縣地檢處處理，當局會在下週一公佈被拘捕疑犯的身份。

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