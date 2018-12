奧克蘭警方搗破大麻店搶劫集團 5人被捕

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方週四持搜查令,在奧克蘭、Hayward和Stockton三地打擊一個搶劫大麻種植場和大麻店的犯罪團伙,並拘捕5人。

警察隊長表示,監控系統的攝像機,為他們的調查提供極大幫助。

在本週三晚,位於Hayward的一個大麻種植場被人搶劫,一名員工被人襲擊,並被反鎖在保險庫中,該名員工拒絕接受治療。

該搶劫團伙一共有7人,被奧克蘭警方Ceasefire特別小隊利用監控系統監視著。

其中5人在過去一個月裡,因為涉嫌在灣區入室盜竊和搶劫大麻俱樂部和大麻店,一直被警方監視。

根據本地五號台的報導指,本次調查行動,警方查獲100磅大麻贓物,以及一些大殺傷力武器,涉及的範圍除了Alameda和San Joaquin縣,還涉及到舊金山和San Mateo縣的大麻店搶劫案。

案件已經交由Alameda縣地檢處處理,當局會在下週一公佈被拘捕疑犯的身份。

