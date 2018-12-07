法國警方拘捕示威者手法惹爭議

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法國再有學生遊行，抗議教育改革，而在前一日的示威，警方拘捕示威者的手法引起爭議，令人憂慮會否觸發更多人上街。

一段週四在鄰近巴黎的芒特拉若利拍攝的片段，見到防暴警察要求大批年輕人跪在地上，雙手放在頭後面。

當局指這批示威者部分人持有武器，行動中拘捕逾150人，無人受傷。

警方對付學生的方式在網上引起爭議，多個政界和教育界人士都批評警方羞辱學生，引起恐懼，是不可接受，教育部長亦指片段令人震驚，但認為要考慮當中有並非來自該區的成年人，煽動學生搗亂和肆意破壞，甚至襲擊警員。

在首都巴黎，數百名高中生週五再次上街，不滿總統馬克龍的教育改革，令大學可自行增設入學條件。

學生3月以來已多次示威，近日”黃色背心”運動席捲法國多個地區，學生再次上街。

當地上週末示威引發嚴重衝突後，政府決定撤銷增加燃油稅，但為防再有大型示威，仍然嚴陣以待。

內政部長視察警方準備情況，週六全國各地會部署近9萬警力，巴黎羅浮宮等數十個景點會關閉。

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