法國警方拘捕示威者手法惹爭議

法國再有學生遊行,抗議教育改革,而在前一日的示威,警方拘捕示威者的手法引起爭議,令人憂慮會否觸發更多人上街。

一段週四在鄰近巴黎的芒特拉若利拍攝的片段,見到防暴警察要求大批年輕人跪在地上,雙手放在頭後面。

當局指這批示威者部分人持有武器,行動中拘捕逾150人,無人受傷。

警方對付學生的方式在網上引起爭議,多個政界和教育界人士都批評警方羞辱學生,引起恐懼,是不可接受,教育部長亦指片段令人震驚,但認為要考慮當中有並非來自該區的成年人,煽動學生搗亂和肆意破壞,甚至襲擊警員。

在首都巴黎,數百名高中生週五再次上街,不滿總統馬克龍的教育改革,令大學可自行增設入學條件。

學生3月以來已多次示威,近日”黃色背心”運動席捲法國多個地區,學生再次上街。

當地上週末示威引發嚴重衝突後,政府決定撤銷增加燃油稅,但為防再有大型示威,仍然嚴陣以待。

內政部長視察警方準備情況,週六全國各地會部署近9萬警力,巴黎羅浮宮等數十個景點會關閉。

