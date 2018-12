【KTSF】

南加州衛生官員透露,去年在南加州發生的一連串退伍軍人症,可以追溯到迪士尼樂園內一座為遊客噴灑薄霧的冷卻塔。

南加州去年7月發生22宗退伍軍人症,橙縣的衛生官員在CalOSHA就事件調查作供時表示,疫情出現期間,在兩座冷卻塔中驗出大量的退伍軍人症細菌,並表示受污染的薄霧,可能傳播到遊樂園中的遊客。

但是該名官員也表示,不能夠百分百確定迪士尼樂園是疫情源頭。

迪士尼樂園方面正對罰款上訴,一名當時到那裡遊玩但染病的女孩,已經就事件起訴遊樂園。

迪斯尼樂園發言人則表示,事實並不支持當事人的指控,訴訟沒有根據。

