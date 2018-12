【KTSF 歐志洲報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)表示,美國今年出現220宗新的麻疹病例,加州也出現新的病例。

CDC表示,今年有26個州出現共15次的爆發麻疹疫情,衛生官員說,麻疹通過空氣傳播力度強,病人在離開一個房間之後,病菌還可以在房間內生存長達兩個小時,因此學校、工作場所和交通工具,都是可以散播麻疹的地方。

麻疹症狀包括發高燒、流鼻涕、眼睛紅腫和身體出疹5到6天。

在2015年,迪士尼樂園出現疫情時,北灣Marin縣有兩宗病例可以追溯到該次的疫情。

CDC表示,麻疹是由外國人或出國的人帶進美國,最有效預防麻疹的方法是接種麻疹疫苗。

