【KTSF】

特朗普總統週五宣布,將會提名William Barr出任司法部長一職,Bar曾在前總統老布殊時期出任司法部長。

特朗普是在出發到密蘇里州前,在白宮公布這項提命,他形容Barr是一名”出色的男人”,也是”美國其中一位最受敬重的法律專家”。

Bar如果獲得參議院確認,將會接替Jeff Sessions出任司法部長,後者於11月在特朗普施壓下呈辭,之後特朗普任命Sessions的幕僚長Matthew Whitaker出任署理司法部長。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。