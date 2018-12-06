台灣工研院開發新技術 實現布料染色零污水排放（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

紡織業為台灣重要產業每年出口金額達百億美元，但是傳統染整業生產定會產出廢水污染環境，工業研究院開發了一種新技術，實現了無需要水都能完成布料染色流程，達到零污水排放。

台灣工業技術研究院上月到灣區宣傳參加全球百大科研獎項R&D100時，劉文雄院長就表示，目前台灣的工業技術研發主要集中在無人經濟和循環經濟，其中代表循環經濟理念的超臨界流體染色技術，獲得今年全球百大科研獎。

其實目前業界已經有超臨界染色技術，但是在製作功能運動衣服時，仍然無法脫離用水。

工研院材料與化工研究所研究主任董泯言說：”現在的超臨界染色（技術），它就取代染色這一段的水資源，但是在後段，像是我們提到吸濕排汗這些加工，還是需要用到水製成，所以我們就開發了一個技術，是讓超臨界染色加工裡面可以有染色，和技能化的同步的製成。”

此項技術特色是染色過程中，以二氧化碳取代水，讓二氧化碳達到介於氣體與液體之間的超臨界狀態，同時具備液體的高溶解性，與氣體的高貫穿性。

使用過的二氧化碳還可回收重複利用，這項技術可用於瑜珈服、運動緊身衣等彈性纖維混紡機能服飾，將原本布料染色與添加機能這兩道分開的工序同時進行，並克服纖維染色性不佳的問題。

由於整個過程都沒有水的參與，使得節省水資源之餘，還能減少染色的污水排放。

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