台灣工研院開發新技術 實現布料染色零污水排放（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

紡織業為台灣重要產業每年出口金額達百億美元,但是傳統染整業生產定會產出廢水污染環境,工業研究院開發了一種新技術,實現了無需要水都能完成布料染色流程,達到零污水排放。

台灣工業技術研究院上月到灣區宣傳參加全球百大科研獎項R&D100時,劉文雄院長就表示,目前台灣的工業技術研發主要集中在無人經濟和循環經濟,其中代表循環經濟理念的超臨界流體染色技術,獲得今年全球百大科研獎。

其實目前業界已經有超臨界染色技術,但是在製作功能運動衣服時,仍然無法脫離用水。

工研院材料與化工研究所研究主任董泯言說:”現在的超臨界染色(技術),它就取代染色這一段的水資源,但是在後段,像是我們提到吸濕排汗這些加工,還是需要用到水製成,所以我們就開發了一個技術,是讓超臨界染色加工裡面可以有染色,和技能化的同步的製成。”

此項技術特色是染色過程中,以二氧化碳取代水,讓二氧化碳達到介於氣體與液體之間的超臨界狀態,同時具備液體的高溶解性,與氣體的高貫穿性。

使用過的二氧化碳還可回收重複利用,這項技術可用於瑜珈服、運動緊身衣等彈性纖維混紡機能服飾,將原本布料染色與添加機能這兩道分開的工序同時進行,並克服纖維染色性不佳的問題。

由於整個過程都沒有水的參與,使得節省水資源之餘,還能減少染色的污水排放。

