SpaceX火箭降落失誤險葬大海

【i-CABLE】

民營航天企業SpaceX日前發射的可再用火箭，在降落時出現失誤，火箭並無在預定位置降落，反而墜落大西洋海面，不過幸好火箭一直維持平衡，最終成功力挽狂瀾，有驚無險。

一段由馬斯克本人發布的片段，記錄了獵鷹9號火箭最近一次”蝦碌”經歷。完成運載任務的火箭，原定在陸地原地降落，但竟然”行錯路”奔向大西洋，眼見即將葬身大海。不過獵鷹 9 號並沒放棄，除了啟動逆噴射減速，從主觀鏡頭還可以看到，火箭一直以陀螺式自轉，維持垂直平衡。

Tracking shot of Falcon water landing pic.twitter.com/6Hv2aZhLjM — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018

一番努力下，火箭成功自救，緊急降落海面，之後才慢慢倒下。

馬斯克表示火箭並無大礙，只要派船隻回收，下次應該可以再用。

至於”行錯路”的原因，馬斯克懷疑是火箭其中一片網格翼失靈，所以控制不了下降軌跡。

雖然今次降落”蝦碌”，不過SpaceX最近都有其他好消息，早前他們在另一次任務，就首次將同一枚火箭重用第二次，而且順利回收，進一步實踐可再用火箭的優勢。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。