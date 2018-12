SpaceX火箭降落失誤險葬大海

【i-CABLE】

民營航天企業SpaceX日前發射的可再用火箭,在降落時出現失誤,火箭並無在預定位置降落,反而墜落大西洋海面,不過幸好火箭一直維持平衡,最終成功力挽狂瀾,有驚無險。

一段由馬斯克本人發布的片段,記錄了獵鷹9號火箭最近一次”蝦碌”經歷。完成運載任務的火箭,原定在陸地原地降落,但竟然”行錯路”奔向大西洋,眼見即將葬身大海。不過獵鷹 9 號並沒放棄,除了啟動逆噴射減速,從主觀鏡頭還可以看到,火箭一直以陀螺式自轉,維持垂直平衡。

Tracking shot of Falcon water landing pic.twitter.com/6Hv2aZhLjM — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018

一番努力下,火箭成功自救,緊急降落海面,之後才慢慢倒下。

馬斯克表示火箭並無大礙,只要派船隻回收,下次應該可以再用。

至於”行錯路”的原因,馬斯克懷疑是火箭其中一片網格翼失靈,所以控制不了下降軌跡。

雖然今次降落”蝦碌”,不過SpaceX最近都有其他好消息,早前他們在另一次任務,就首次將同一枚火箭重用第二次,而且順利回收,進一步實踐可再用火箭的優勢。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。