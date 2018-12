天使粒子發現者張首晟逝世 終年55歲

【i-CABLE】

美國華裔科學家張首晟逝世,終年55歲,他生前被指是最接近諾貝爾獎的華人科學家之一,曾經提出”量子自旋霍爾效應”及發現天使粒子,家人透露他患有憂鬱症。而張首晟創立的風險投資公司,早前就遭美國政府調查。

“從一顆沙粒,看到奧妙世界”,張首晟的家人在聲明中,引用他生前最喜愛的詩句,亦是多年前恩師楊振寧送給他的一席話,指張首晟渴望通過科學研究,見證世界的奇特。

終生追求學問和新探索,或許與他的童年有關。

張首晟1963年於上海出生,於文革年代成長,初中畢業後,用暑期自修高中課程,考入復旦大學物理系,之後先後到德國和美國深造,1993年成為史丹福大學最年輕的終身教授之一,2009年入選中國引進海外高層次人才的”千人計劃”。

張首晟透過研究”量子自旋霍爾效應”,證明”碲化汞”可以成為表面會導電,但內部不導電的”拓撲絕緣體”,之後又證實科學家找了80年、正反同體的馬約拉納費米子確實存在,並命名為”天使粒子”,科學界相信這項發現,將讓量子計算成為現實。

兩項研究令張首晟幾乎獲得諾貝爾獎以外,所有重要物理學獎項,包括富蘭克林獎章和歐洲物理獎。

但他在商界最近就捲入爭議,美國政府上月指控張首晟有份創立的風險投資公司丹華資本,涉嫌幫助中國取得美國的尖端技術和相關知識產權。

多個傳媒引述消息報道,他星期六在史丹福大學自殺,家人就指張首晟一直與抑鬱症對抗,”意外離世”,終年55歲。

