【KTSF 歐志洲報導】

加州政策實驗所和柏克萊加州大學的一項研究發現,增加警察步行巡邏,的確會減少暴力和盜竊案件。

舊金山警察部門面對日益嚴重的盜竊案,特別是汽車盜竊,在去年9月,重新安排一些便衣警員和特殊任務警員到街上步行巡邏。

在4個月內,盜竊案和暴力襲擊案都減少將近兩成,在所有警區,這些罪案都有所減少。

警方表示,在社會問題比較多的Mid Market中市場街一帶,在上個月開始增加多一半的警力去巡邏,巡警增加到43人。

