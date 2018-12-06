新法要求舊金山部分商業及公寓要自行分類垃圾（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

本年初一份報告指，舊金山未能按照計劃，在2020年實現零廢料運送去堆填區，因此市參議會通過法例，規定市內約400間商業及大型公寓，要自行派人準確將垃圾分類，否則可能會面對罰款。

議案週二獲全體市參事一致通過，提案的市參事安世輝表示，今次針對的400間商業及公寓，包括酒店、餐廳、辦公室大廈及大型公寓，是回收公司Recology顧客的1%，但它們所製造的垃圾，佔了全市約兩成。

因此安世輝認為，這些商廈及公寓有必要為舊金山的減廢負上更大的責任。

議案規定，為了方便循環再造，這些商戶必須準確將垃圾分類，每隔3年需要接受審查，如果審查不合格，商戶或公寓就要聘請員工專門分類垃圾，不符合法律者，每日的最高罰款可達1,000元。

議案最初提出時引起很多商業強烈的不滿，安世輝最終作出多番讓步，得出現時的法例。

舊金山本來期望在2020年不會再有廢料送去堆填區，但本年初一份報告顯示，這個願景將不能如期達成，因此市府定下新目標，在2030年將送去，堆填區的廢料減半，而現時每日送去堆填區的垃圾就有60萬噸。

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