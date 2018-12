【KTSF】

舊金山警方破獲一起在民宅偷竊郵寄包裹案,逮捕了涉案疑犯,她承認盜竊。

警方透露,案件發生在10月下旬一個下午,位於Glen Park區Natick街一戶居民報警,表示自己住宅的監控錄影,拍攝到一名女子打開房門前面的鐵門,拿走了她的郵寄包裹。

之後該戶女事主在社交網站發現在附近Diamond街2600號路段,也有一戶居民的郵寄包裹被偷,跟她拍到的疑犯樣子很像。

之後又有附近居民提供女疑犯及盜賊車輛的監控錄影,協助警方於23號中午在灣景區抓到女疑犯,32歲的舊金山居民Antoinette Redus,並尋獲失物。

