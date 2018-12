舊金山容許市內新屋項目不必附設車位（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山即將成為全美首個主要城市,不規定發展商在興建房屋項目時,必須要興建停車場,當局會讓發展商自行決定,此舉目的在於加快興建房屋和減少車輛的數量。

市參事金貞妍(Jane Kim)提出的議案,在激烈的討論後獲得通過,但反對議案的市參議會主席郭嫻,最終亦無按慣例宣布議案通過。

其實舊金山多個區域,已經取消強制興建停車設施的規定,今次的議案是將政策推行至全市。

金貞妍說:”有發展商告訴我們,興建了停車設施後,發現市民改變了以前開車的習慣,令這些停車位空置,但這些空位可以有其他用途,例如是零售或房屋。”

代表West Portal部分日落區及市立大學總校一帶等地區的市參事余鼎昂(Norman Yee)就表明反對。

他表示,他的選區交通沒有市中心的發達,一旦通過這項議案,擔心會令市民多使用網的,這對減少車輛行駛的原意無幫助,反而令道路更擠塞,建議再加討論,延遲表決。

余鼎昂說:”不是所有社區都有可靠的交通配套,而對於在西邊的我們嘗試興建更多住屋,但很少提及擴展及提升交通系統,這是不能接受的,我們在解決交通問題前,不應強行限制泊車。”

代表灣景區的郭嫻發言時更激動,她表示灣景區的交通配套越來越差,並指議案一旦通過,會令到住在灣景區的非洲裔居民權益再一次被忽視,郭嫻要求議案豁免第十區,但市府律師指,這項修訂案暫時未準備就緒,要稍後再研究。

金貞妍回應指,議案不是一刀切,全然不准興建停車設施,而是讓發展商有自行選擇的空間,每區的需求不同,相信發展商能夠顧及居民的需要。

