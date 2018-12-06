舊金山容許市內新屋項目不必附設車位（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山即將成為全美首個主要城市，不規定發展商在興建房屋項目時，必須要興建停車場，當局會讓發展商自行決定，此舉目的在於加快興建房屋和減少車輛的數量。

市參事金貞妍（Jane Kim）提出的議案，在激烈的討論後獲得通過，但反對議案的市參議會主席郭嫻，最終亦無按慣例宣布議案通過。

其實舊金山多個區域，已經取消強制興建停車設施的規定，今次的議案是將政策推行至全市。

金貞妍說：”有發展商告訴我們，興建了停車設施後，發現市民改變了以前開車的習慣，令這些停車位空置，但這些空位可以有其他用途，例如是零售或房屋。”

代表West Portal部分日落區及市立大學總校一帶等地區的市參事余鼎昂（Norman Yee）就表明反對。

他表示，他的選區交通沒有市中心的發達，一旦通過這項議案，擔心會令市民多使用網的，這對減少車輛行駛的原意無幫助，反而令道路更擠塞，建議再加討論，延遲表決。

余鼎昂說：”不是所有社區都有可靠的交通配套，而對於在西邊的我們嘗試興建更多住屋，但很少提及擴展及提升交通系統，這是不能接受的，我們在解決交通問題前，不應強行限制泊車。”

代表灣景區的郭嫻發言時更激動，她表示灣景區的交通配套越來越差，並指議案一旦通過，會令到住在灣景區的非洲裔居民權益再一次被忽視，郭嫻要求議案豁免第十區，但市府律師指，這項修訂案暫時未準備就緒，要稍後再研究。

金貞妍回應指，議案不是一刀切，全然不准興建停車設施，而是讓發展商有自行選擇的空間，每區的需求不同，相信發展商能夠顧及居民的需要。

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