新法案建議在交通樞紐建更多住房 有社區居民反對（視頻）

州參議員威善高(Scott Wiener)推出SB 50區劃改革法案,允許在靠近交通樞紐及就業中心一帶興建更多住房,不過法案剛公開,就遭到多個社區居民反對,認為此法案實際對發展商更有利。

威善高提出的SB 50法案,也稱為”更多住房法”,該法案為就業中心和交通樞紐附近的住房建設製定了新分區標準,不僅去除周邊超低密度區域劃分,而且也允許在距離固定軌道列車半英哩內建高層住宅大廈。

威善高說:”我們想讓房屋近工作的地方,縮短民眾通勤時間,而且靠近公共交通。”

威善高表示,加州房屋短缺問題嚴重,目前仍需要建350萬間住房,而房屋短缺已造成房價和租金過高,衍生逼遷和無家可歸等問題,他認為一些地方政府沒有做好住房規劃工作。

威善高說:”許多地方管理住房,令許多州內社區少建,甚至無法建房,我們現在出現房屋危機,所以我認為,州府適當設立房屋政策,才能讓我們有足夠房屋。”

反對人士週三集會,反對州府剝奪地方規管房屋的權利。

Palo Alto前市長Pat Burnt說:”法案基本上剝奪了地方管控區劃的權力,變成州府控制所有土地使用決定,這會完全改變社區和鄰舍。”

還有人士擔心此法案目前並沒有增加可負擔房屋數量,而且可能令受到建房影響的人被迫離開城市。

Cupertino市議員趙良方說:”法案並沒有說加高每一棟建築需要產生的低收入住房百分比。”

舊金山Mission經濟發展機構政策總監Norma Paz Garcia說:”我們在舊金山經歷過許多遷移情況,在Mission區有大量遷移,我們在非常短時間流失8,000名拉美裔,他們需要深入想想,這個法案不會令情況更遭。”

在南灣的一些小城市,例如Los Altos就有居民表示,SB 50法案不但不能增加可負擔房屋的數量,反而對當地住獨立房屋的居民生活品質帶來影響。

Los Altos居民李冬倩說:我們大部分都是居民社區,這將迫使我們進入區劃內,將曼哈頓式的發展帶到小城鎮,我們並不想要這樣的生活方式。”

SB 50法案表明會防止租房者和弱勢社區居民流離失所,而該法案還將在未來幾個月舉行委員會聽證。

