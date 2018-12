【KTSF】

南灣聖荷西警方上週拘捕4名男子,當中兩人是亞裔,他們涉嫌在灣區進行大量毒品犯罪以及在全國範圍販賣毒品。

歷時兩年的調查,執法人員上週在聖荷西和Sunnyvale兩地進行突擊搜查和拘捕行動,查獲超過800磅的大麻、可卡因以及其他毒品,3枝手槍和一個火箭發射器,還有60萬現金,警方還凍結了多個涉案的銀行戶口。

被捕的4名男子分別是42歲男子Anthony Le、42歲男子Barry Phan、41歲男子Jose Garcia和35歲男子Alejandro Garcia,早前被扣押在Santa Clara縣監獄,目前已經保釋外出。

警方呼籲任何民眾有該案線索,請立即和警方聯繫。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載