西北航空奧克蘭飛南加客機 降落時疑大雨衝出跑道

【KTSF】

一架從東灣奧克蘭（屋崙）起飛的飛機，在南加州Burbank市降落時，疑似因為大雨路滑衝出跑道。

當時在機上的乘客說，降落時, 可以感到在煞制，他經常飛來Burbank，所以知道要煞制，因為是短跑道，他接著看到泥濘彈到窗上，看到冒煙和水，之後感到飛機向側了，然後就停下來，飛機正對著護土牆。”

聯邦航空管理局（FAA）表示，西北航空278號航班週四早上9時過後，在Burbank機場降落時衝出跑道，但就被機場的跑道攔阻系統截停。

當時機上有117名乘客和機組人員，事件中沒有人受傷，FAA一度關閉Burbank機場其中一條跑道，不過稍後機場所有飛機升降已經恢復正常。

FAA表示，出事客機當時是在大雨中降落，機場當時的能見度只有一里。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載