西北航空奧克蘭飛南加客機 降落時疑大雨衝出跑道

一架從東灣奧克蘭(屋崙)起飛的飛機,在南加州Burbank市降落時,疑似因為大雨路滑衝出跑道。

當時在機上的乘客說,降落時, 可以感到在煞制,他經常飛來Burbank,所以知道要煞制,因為是短跑道,他接著看到泥濘彈到窗上,看到冒煙和水,之後感到飛機向側了,然後就停下來,飛機正對著護土牆。”

聯邦航空管理局(FAA)表示,西北航空278號航班週四早上9時過後,在Burbank機場降落時衝出跑道,但就被機場的跑道攔阻系統截停。

當時機上有117名乘客和機組人員,事件中沒有人受傷,FAA一度關閉Burbank機場其中一條跑道,不過稍後機場所有飛機升降已經恢復正常。

FAA表示,出事客機當時是在大雨中降落,機場當時的能見度只有一里。

