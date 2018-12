孟晚舟被捕或令中美貿易談判出現變數

【i-CABLE】

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟上星期六在加拿大轉機時被拘捕,消息一出,即刻引起轟動,有加拿大傳媒就報導,加拿大當局是應美國要求拘捕她之後再引渡到美國受審。

事件還有很多疑團有待解答,值得斟酌的是中美達成暫時休戰協議之際,內地官方對事件的態度,中國外交部和中國駐加拿大使館已經對美加提出嚴正抗議,要求立即恢復孟晚舟的人身自由,而商務部就指不知道有關情況。

孟晚舟上星期六在加拿大溫哥華機場轉機時被捕,加拿大傳媒指,拘捕行動是應美國的要求進行,美國已要求引渡孟晚舟到紐約受審,孟晚舟會申請保釋,預料星期五會進行保釋聆訊。

而由於她向法院申請了禁止報道令,加拿大司法部拒絕透露案情。加拿大《環球郵報》就引述當地執法部門的知情人士,指孟晚舟是因涉嫌違反美國對伊朗的貿易禁令而被捕。

華為發聲明,指孟晚舟是被加拿大當局代表美國”暫時扣留”,又指美國對孟晚舟的指控,只是提供了很少資訊,形容她面臨”未指明的指控”,公司不知道孟晚舟有任何不當行為。

華為又強調公司遵守業務所在國,包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。

孟晚舟被捕當日,正正就是G20習特會,今次事件會否再次令中美關係惡化呢?中國商務部指不知道有關情況。

而中國外交部已經向美、加兩國表明嚴正立場,要求立即放人,中國駐加拿大大使館發聲明,指加拿大警方應美方要求拘捕一名沒有犯法的中國公民,嚴重侵犯人權,中方堅決反對和抗議,要求美、加兩國糾正錯誤,恢復孟晚舟人身自由。

