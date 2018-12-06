美國多款嬰兒退燒藥含過量布洛芬需召回

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位於新澤西州的製藥公司Tris Pharma表示，該公司出產的嬰兒退燒藥，有部分批次的布洛芬（ibuprofen）含量過高，需要緊急回收。

需要召回的嬰兒退燒藥在Walmart、CVS和Family Dollar發售，廠家指嬰兒服用含量過高的布洛芬，會令腎臟會變得脆弱，更容易造成永久性腎損傷，而可能出現的不良反應有噁心、嘔吐、腹痛，較為少見的有腹瀉，還可能會耳鳴、頭痛和

腸胃道出血的副作用。

在Walmart發售的有問題嬰兒退燒藥，是以Equate品牌發售，藥物編號為49035-125-23，需要回收的批次編號分別是00717009A，2019年2月過期；00717015A，2019年4月過期；00717024A，2019年8月過期。

在CVS發售的嬰兒退燒藥，需要回收的藥物編號是59779-925-23，批次編號是00717024A，2019年8月過期。

在Family Dollar發售的嬰兒退燒藥是以Family Wellness品牌發售，藥物編號是55319-250-23，需要回收的批次編號是00717024A，2019年8月過期。

如果家中有這幾款的嬰兒退燒藥，應立即聯繫廠商。

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