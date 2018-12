美國多款嬰兒退燒藥含過量布洛芬需召回

【KTSF】

位於新澤西州的製藥公司Tris Pharma表示,該公司出產的嬰兒退燒藥,有部分批次的布洛芬(ibuprofen)含量過高,需要緊急回收。

需要召回的嬰兒退燒藥在Walmart、CVS和Family Dollar發售,廠家指嬰兒服用含量過高的布洛芬,會令腎臟會變得脆弱,更容易造成永久性腎損傷,而可能出現的不良反應有噁心、嘔吐、腹痛,較為少見的有腹瀉,還可能會耳鳴、頭痛和

腸胃道出血的副作用。

在Walmart發售的有問題嬰兒退燒藥,是以Equate品牌發售,藥物編號為49035-125-23,需要回收的批次編號分別是00717009A,2019年2月過期;00717015A,2019年4月過期;00717024A,2019年8月過期。

在CVS發售的嬰兒退燒藥,需要回收的藥物編號是59779-925-23,批次編號是00717024A,2019年8月過期。

在Family Dollar發售的嬰兒退燒藥是以Family Wellness品牌發售,藥物編號是55319-250-23,需要回收的批次編號是00717024A,2019年8月過期。

如果家中有這幾款的嬰兒退燒藥,應立即聯繫廠商。

