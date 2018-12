【KTSF】

南卡羅萊納州一個動物庇護所,日前拯救了一隻遭受虐待、差點餓死的大丹犬,牠為了求生,竟吃掉自己的右腿充饑。

該頭大丹犬的主人,32歲女子Jessica James和38歲男子Skylar Craft,已被控不當對待動物罪。

當地警局日前接報,指有一頭餓至皮包骨的大丹犬,不見了一半右腿。

該頭大丹犬有6歲大,與一條鐵管綁在一起,附近並沒有糧食和水,警員查問牠的主人,究竟大丹犬被綁在鐵管及受傷已多久,主人竟答不上來。

大丹犬目前已交由Noah’s Arks Rescue動物庇護所照顧,取名Luke,牠目前情況仍然危殆。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載