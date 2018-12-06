Facebook被指利用用戶數據謀取利益

【KTSF 張麗月報導】

英國國會調查假新聞的一個委員會公開的文件顯示，Facebook將收集到的大量用戶數據資料，明益合作夥伴公司。

調查網上假消息的英國委員會，是從Facebook內部電郵和從其他公司拿到的文件得知，Facebook在2012至2015年業務成長最快時，就已經研究如何管理收集到用戶的資料，並討論如何從中謀取最大利益．

文件揭露，Facebook給予一些公司，好像Airbnb和Netflix”特別登入權”進入Facebook的平台，但就切斷其他競爭對手登入自己的平台。

今次英國爆料，令Facebook面對更多的挑戰，如何防止散播假消息以及如何保護用戶的數據私隱。

對此，Facebook總裁Mark Zuckerberg回應說，Facebook已經限制某些App的登入，但將會作出改變，來防止它的平台被濫用。

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