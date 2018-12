Facebook被指利用用戶數據謀取利益

【KTSF 張麗月報導】

英國國會調查假新聞的一個委員會公開的文件顯示,Facebook將收集到的大量用戶數據資料,明益合作夥伴公司。

調查網上假消息的英國委員會,是從Facebook內部電郵和從其他公司拿到的文件得知,Facebook在2012至2015年業務成長最快時,就已經研究如何管理收集到用戶的資料,並討論如何從中謀取最大利益.

文件揭露,Facebook給予一些公司,好像Airbnb和Netflix”特別登入權”進入Facebook的平台,但就切斷其他競爭對手登入自己的平台。

今次英國爆料,令Facebook面對更多的挑戰,如何防止散播假消息以及如何保護用戶的數據私隱。

對此,Facebook總裁Mark Zuckerberg回應說,Facebook已經限制某些App的登入,但將會作出改變,來防止它的平台被濫用。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載